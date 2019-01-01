Неожиданно: украинские бойцы наградили пропагандистку Скабееву грамотой

Неожиданно: украинские бойцы наградили пропагандистку Скабееву грамотой

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Ольга Скабєєва (фото — скриншот відео)

Бойцы ВСУ по случаю дня военного корреспондента решили наградить грамотой скандальную кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которую теперь в шутку называют "сливной бачок". Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", передает ONLINE.UA.

"Награждается российская пропагандистка и телеведущая Скабеева Ольга Владимировна. За самоотверженность и стойкость, проявленные во время создания и донесения фейков, образцовое выполнение задачи по пиару Вооруженных Сил Украины и НАТО, низкий профессионализм и пренебрежение принципами профессии "журналист", — сказано в документе.

Кроме того, Штефан поблагодарил ее за работу на пользу информационной составляющей Украины и за упоминание в прямых эфирах федеральных каналов в российско-оккупационные войска, российских наемников и агрессию, так называемую 200-ю бригаду (бригада ликвидированных), а также ряд других главных пропагандистских сообщений.

"Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", – иронично добавил военный.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что скандально известная российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз не постеснялась придумать новый фейк об Украине. На этот раз она в телеэфире заявила, что якобы в Украине из-за переохлаждения массово умирают люди. И происходит это якобы из-за отказа от российского газа.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: ВСУ, Донбасс, Ольга Скабеева, РФ, грамота
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