Неожиданно: украинские бойцы наградили пропагандистку Скабееву грамотой

Бойцы ВСУ по случаю дня военного корреспондента решили наградить грамотой скандальную кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которую теперь в шутку называют "сливной бачок". Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", передает ONLINE.UA.

"Награждается российская пропагандистка и телеведущая Скабеева Ольга Владимировна. За самоотверженность и стойкость, проявленные во время создания и донесения фейков, образцовое выполнение задачи по пиару Вооруженных Сил Украины и НАТО, низкий профессионализм и пренебрежение принципами профессии "журналист", — сказано в документе.

Кроме того, Штефан поблагодарил ее за работу на пользу информационной составляющей Украины и за упоминание в прямых эфирах федеральных каналов в российско-оккупационные войска, российских наемников и агрессию, так называемую 200-ю бригаду (бригада ликвидированных), а также ряд других главных пропагандистских сообщений.

"Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", – иронично добавил военный.