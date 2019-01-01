Как жировая масса защищает ваш организм - интересное исследование

Как жировая масса защищает ваш организм - интересное исследование

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Фото: pixabay.com

Международная группа ученых после длительных исследований пришла к неожиданному выводу — оказалось, что жир обеспечивает устойчивость организма к инфекциям, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Independent.

Специалисты объясняют, что Т-клетки памяти, выявленные в жировой прослойке мышей и обезьян, сохраняют информацию о антигенах и формируют вторичный иммунный ответ.

"Если однажды они столкнулись с патогеном, то в следующий раз будут активнее с ним бороться. Ученые дважды подвергали подопытных мышей воздействию бактерий. Второй раз Т-клетки быстрее других иммунных клеток отвечали на патогены. Жировая ткань служит волшебным зельем, активирует T-клетки", – рассказывает соавтор исследования Ясмина Белкайд.

В ходе исследований было обнаружено, что Т-клетки памяти образуют плотные группы в жировых отложениях, которые обладают огромным запасом питательных веществ. Жир должен считаться иммунным органом, утверждает преподаватель медицины в Колумбийском университете Энтони Ферранте. Стоит отметить, что полезен не весь жир и не в любых количествах – речь, конечно, не идет об ожирении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что лишний вес у женщин до наступления менопаузы защищает организм от возникновения рака молочной железы.

Источник: ONLINE.UA Теги: жировая масса, ученые, инфекции, исследование
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