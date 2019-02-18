На приговор Януковичу подали апелляцию - первые подробности

Віктор Янукович (фото з відкритих джерел)

Адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президента Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

Она отметила, что обжалование состоялось в понедельник, 18 февраля. Теперь дело направят в Киевский апелляционный суд. По словам пресс-секретаря, пересмотр приговора начнется не ранее, чем через 30 дней после провозглашения приговора, чтобы дать возможность подать апелляции всем сторонам по делу.

Напомним, недавно первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что российский президент Владимир Путин должен немедленно передать в Украину Виктора Януковича для отбывания наказания за госизмену в виде 13 лет лишения свободы. Также глава Кремля должен освободить политзаключенных и военнопленных украинцев, а в свою очередь Украина готова "немедленно передать РФ всех осужденных россиян-террористов, которых РФ и Путин не признают, и о которых забыли".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Генеральная прокуратура Украины конфисковала 1,478 миллиарда гривен, которые принадлежали преступным организациям времен Виктора Януковича.