"Русофобия - опасная": власти РФ пригрозили министру обороны Британии

Гевін Вільмсон (фото — flickr.com)

Председатель международного комитета совета федерации РФ Константин Косачев предупредил министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, что русофобия опасна для здоровья. Стоит отметить, что британский политик недавно сообщил о планах увеличить военное присутствие в Арктике, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Российскую газету".

По словам российского дипломата, заявление министра обороны вписывается в нынешнюю логику НАТО, отвечает сугубо британским мотивам, в том числе желанию отвлечь внимание от проблем с Brexit и личности самого Уильямсона. По мнению сенатора, угрозы министра и РФ никого не впечатляют, но "активизация НАТО в Арктике является угрозой и повышением рисков".