"Русофобия - опасная": власти РФ пригрозили министру обороны Британии

Председатель международного комитета совета федерации РФ Константин Косачев предупредил министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, что русофобия опасна для здоровья. Стоит отметить, что британский политик недавно сообщил о планах увеличить военное присутствие в Арктике, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Российскую газету".
По словам российского дипломата, заявление министра обороны вписывается в нынешнюю логику НАТО, отвечает сугубо британским мотивам, в том числе желанию отвлечь внимание от проблем с Brexit и личности самого Уильямсона. По мнению сенатора, угрозы министра и РФ никого не впечатляют, но "активизация НАТО в Арктике является угрозой и повышением рисков".
"Британскому министру можно напомнить о печальной судьбе его американского коллеги – первого министра обороны США Джеймса Форрестола, который в 1949 году отправили в клинику в связи с психическим кризисом. Как пишут, во время болезни Форрестол повторял: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат". После чего спрыгнул с крыши. Русофобия и правда опасна для здоровья", — заявил Косачев.