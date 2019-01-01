"Русофобия - опасная": власти РФ пригрозили министру обороны Британии

"Русофобия - опасная": власти РФ пригрозили министру обороны Британии

  |  Политика   |   Читати українською
Гевін Вільмсон (фото — flickr.com)

Председатель международного комитета совета федерации РФ Константин Косачев предупредил министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, что русофобия опасна для здоровья. Стоит отметить, что британский политик недавно сообщил о планах увеличить военное присутствие в Арктике, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Российскую газету".

По словам российского дипломата, заявление министра обороны вписывается в нынешнюю логику НАТО, отвечает сугубо британским мотивам, в том числе желанию отвлечь внимание от проблем с Brexit и личности самого Уильямсона. По мнению сенатора, угрозы министра и РФ никого не впечатляют, но "активизация НАТО в Арктике является угрозой и повышением рисков".

"Британскому министру можно напомнить о печальной судьбе его американского коллеги – первого министра обороны США Джеймса Форрестола, который в 1949 году отправили в клинику в связи с психическим кризисом. Как пишут, во время болезни Форрестол повторял: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат". После чего спрыгнул с крыши. Русофобия и правда опасна для здоровья", — заявил Косачев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что министр обороны Британии посетил Донбасс в рамках рабочего визита в Украину.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Кремль, Британия, Гэвин Уильямсон
Новости других СМИ
"Это вам не принадлежит": Литва жестко раскритиковала Кремль
"Это вам не принадлежит": Литва жестк...
"Он не будет ждать": в Британии назвали следующую цель Путина
"Он не будет ждать": в Британии назва...
В Евросоюзе ответили, когда могут ввести новые санкции против РФ
В Евросоюзе ответили, когда могут ввести новые ...
"Мы не сможем защитить Запад": власти США выступили с громким заявлением
"Мы не сможем защитить Запад": власти...
"Россия уже не остановится": в Украине обратились к ЕС с важной просьбой
"Россия уже не остановится": в Украин...
"Слишком сложно": в Евросоюзе наконец отреагировали на резонансное требование Трампа
"Слишком сложно": в Евросоюзе наконец...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи