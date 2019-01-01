"Что это такое?": Эрдоган набросился на Трампа с громкими обвинениями

"Что это такое?": Эрдоган набросился на Трампа с громкими обвинениями

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Реджеп Таїп Ердоган (фото — kremlin.ru)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на администрацию президента США Дональда Трампа, заявив, что официальный Вашингтон ведет себя не как союзник в отношении Турции и ее интересов в Сирии, передает ONLINE.UA со ссылкой на Anadolu.

"Вашингтон дает террористам 23 тысячи грузов оружия бесплатно, но даже не продает их Турции. Что это такое за союзничество, за партнерство в рамках НАТО?.. Страны, расположенные за тысячи километров от нашего региона, проводят в Сирии операции под предлогом своей национальной безопасности. Эти же государства, выступают против шагов Анкары по нейтрализации террористов возле турецко-сирийской границы", — посетовал Эрдоган.

Как известно, власти Турции хотят очистить северо-восток Сирии от сирийских курдов YPG, которых поддерживает США. Эрдоган рассматривает YPG как часть Рабочей партии Курдистана (PKK), которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле, и пообещал начать наступление на ее позиции на севере Сирии, даже если объявленный выход войск США затянется. Курды пытаются договориться с правительством президента Башара Асада и его союзником Россией по недопущению наступления турок.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до сих пор не увидел приемлемого плана по созданию "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии за три недели после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать данную зону. 
Источник: ONLINE.UA Теги: Реджеп Таип Эрдоган, Дональд Трамп, США, Турция, Сирия
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