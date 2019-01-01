"Что это такое?": Эрдоган набросился на Трампа с громкими обвинениями

Реджеп Таїп Ердоган (фото — kremlin.ru)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на администрацию президента США Дональда Трампа, заявив, что официальный Вашингтон ведет себя не как союзник в отношении Турции и ее интересов в Сирии, передает ONLINE.UA со ссылкой на Anadolu.

"Вашингтон дает террористам 23 тысячи грузов оружия бесплатно, но даже не продает их Турции. Что это такое за союзничество, за партнерство в рамках НАТО?.. Страны, расположенные за тысячи километров от нашего региона, проводят в Сирии операции под предлогом своей национальной безопасности. Эти же государства, выступают против шагов Анкары по нейтрализации террористов возле турецко-сирийской границы", — посетовал Эрдоган.

Как известно, власти Турции хотят очистить северо-восток Сирии от сирийских курдов YPG, которых поддерживает США. Эрдоган рассматривает YPG как часть Рабочей партии Курдистана (PKK), которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле, и пообещал начать наступление на ее позиции на севере Сирии, даже если объявленный выход войск США затянется. Курды пытаются договориться с правительством президента Башара Асада и его союзником Россией по недопущению наступления турок.