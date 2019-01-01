Эксперт объяснил, как можно остановить Путина

Бывший подполковник британской армии Глен Грант заявил, что Украине для того, чтобы остановить агрессию России, надо создать качественную внутреннюю систему и сделать так, чтобы как можно больше людей были недовольны действиями президента РФ Владимира Путина, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

По словам эксперта, если системы нет, или она пока не работает, то Россия обязательно воспользуется этим. Сама система должна включать в себя активную роль президента, структуру СНБО, штабы, которые должны быть не только в Министерстве обороны, обучение и квалифицированные кадры военных.

"Когда это все заработает, тогда будет комплексное видение всех проблем. Когда нет военного комитета, который следит за финансами, обучением – всем, что делает другая сторона. Вы можете сказать – это служба разведки, но это шире... Есть много вещей, которые можно было бы делать комплексно, чтобы оказывать давление на Россию, на Путина и на олигархов", – объяснил Грант.

Кроме того, военный подчеркнул, что Путин частично зависим от олигархов, и именно они могут его значительно ослабить. Поэтому, для того, чтобы победить Кремль, нужно говорить с олигархатом.

"Путин сам не даст трещину. Его надо побеждать другим способом. Необходимо сделать так, чтобы как можно больше людей были недовольны его действиями. Прекратить вести разговоры с Путиным. Надо говорить с олигархами. Вы с нами или против нас? Если вы против нас – мы будем влиять на вашу жизнь", — говорит он.

Грант добавил: необходимо заверить олигархов, что если они и дальше будут поддерживать агрессивную политику Путина, то их дети не смогут учиться в Америке и Великобритании. Или же усложнить им жизнь за границей.

Как сообщал ONLINE.UА, бывший подполковник британской армии Глен Грант прогнозирует, что Кремль может пойти на попытку закрыть проход кораблям в Одессу. Если Москва хотя бы несколько раз заблокирует проход для судов в этот регион в Черном море, то многие из них просто не решатся опять направиться в Одессу.