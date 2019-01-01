Смеются палачам в глаза: украинские моряки продемонстрировали впечатляющую отвагу во время судилища в России

Смеются палачам в глаза: украинские моряки продемонстрировали впечатляющую отвагу во время судилища в России

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Фото: pixabay.com

Пленные украинские моряки во время судилища в Лефортовском суде Москвы смеялись прямо в глаза своим палачам и продемонстрировали, что не сломались в плену. Впечатляющее фото, на котором видно, с какой гордостью моряки держатся перед российскими силовиками, обнародовал журналист Роман Цымбалюк, передает ONLINE.UA.

"Четверо российских полицейских в качестве конвоиров для четырех украинских военнопленных. Первая четверка с серьезными лицами охраняет стеклянную клетку, наши смеются им в глаза", – написал журналист.

На фото четверо украинских моряков – Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лесовой, Владимир Варимез.

Как известно, 20 февраля Московский суд рассмотрит апелляцию остальных моряков. Решения ждут Андрей Ейдер, Андрей Артеменко, Василий Сорока и Олег Мельничук.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг от имени блока вновь призвал Россию немедленно освободить захваченных в ноябре украинских моряков и корабли. Уже в ближайшее время министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос о введении новых санкций против России из-за противостояния с Украиной в Азовском море.

Источник: ONLINE.UA Теги: моряки, пленники, суд, РФ, Азов
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