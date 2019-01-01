Страна нуждается в новой программе финансирования, в том числе снижении цен на газ, - Тимошенко

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О том, что новоизбранный президент страны сможет убедить Международный валютный фонд в том, что Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать в том числе снижение цены на газ для населения, заявила во время Украинского ланча Юлия Тимошенко в рамках Мюнхенского форума по безопасности, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "УНИАН".

«Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных рамках сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством», – заявила она.

Политик подчеркнула, что сотрудничество с МВФ является для Украины чрезвычайно важным. Его необходимо продолжать, но на условиях, которые не будут вредить интересам украинцев. Именно поэтому она желает обсудить будущую совместную работу с крупнейшим зарубежным донором Киева еще до выборов, чтобы не терять на это время по их завершении.

«Но я в то же время не позволю никому брать монопольные цены на газ, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, газовая отрасль будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь», – заверила кандидат в Президенты.

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Тимошенко отметила, что ее команда через полгода после победы на президентских выборах планирует выиграть и парламентские. Поэтому она никогда бы не гарантировала двукратное снижение тарифов, если бы точно не имела механизма, как это можно сделать.

«Ни одного обязательства, которое я не смогла бы выполнить в эти полгода, в окно возможностей, я как опытный политик на себя брать не буду», – подытожила Председатель партии.