Порошенко назвал главную цель Кремля

Петро Порошенко (фото — twitter.com/poroshenko)

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Киеве заявил, что РФ пытается уничтожить украинскую государственность, что подтверждается, в частности ее агрессивными действиями в Азово-Черноморском бассейне и захватом украинских моряков, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза... Вы очень хорошо знаете, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок, что такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", — добавил он, обращаясь к Туску.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Туска за личную позицию в поддержку Украины.

"Вы уже навсегда вошли в историю как человек, который очень много сделал для Украины. И украинский народ очень благодарен вам. Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни, мы вместе с вами", — сказал Петр Порошенко.

Он также поблагодарил за "единство ЕС и солидарность с Украиной" во время консенсусного принятия решения относительно "азовского пакета" санкций.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее Порошенко заявил, что Украина будет отстаивать свободу свободного прохода кораблей через Керченский пролив в Азовское море, которое блокирует Россия, и готова отправить в регион своих наблюдателей. Украина будет требовать от РФ, чтобы она выполняла свои международные обязательства.