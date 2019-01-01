В Кабмине рассказали, когда Украина сможет отказаться от импортного газа

В Кабмине рассказали, когда Украина сможет отказаться от импортного газа

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Фото: wikipedia.org

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие 5 лет благодаря открытию доступа к украинским недрам. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает ONLINE.UA.

"У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие 5 лет этот открытый доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине", — отметил глава Кабмина.

Как известно, недавно председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что Россия делает все для того, чтобы прекратить поставлять газ территорией Украины и поэтому планирует запустить газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Снижение объемов транзита по украинской ГТС к нулю "откроет путь для полноценной российской агрессии" в Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подводя итоги трехсторонней встречи Украина-ЕС-РФ по газовым вопросам в Брюсселе, заявил, что российская сторона затягивает время в трехсторонних переговорах по транзиту газа через территорию Украины, потому что ожидает изменение политической ситуации в нашей стране после президентских выборов, которые пройдут в марте.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, газ, импорт, Кабмин
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