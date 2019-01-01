США провели разведку у берегов Крыма - первые подробности

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Самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135 V провел разведку в Черном море у берегов Крыма.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает ONLINE.UA.

По информации PlaneRadar, радиоразведчик RC-135 V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 08:35 по московскому времени взлетел с авиабазы "Суда-Бей" в Греции. Через 10 минут Boeing прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма.

RC-135 V курсировал в указанном районе около трех часов, пишут российские СМИ.

Напомним, ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 A Poseidon провел новую разведку в районе Керченского пролива. Он в течение нескольких часов летал у берегов Крыма, подлетая к ним на близкое расстояние до 30 км.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД сделали тревожное заявление о дальнейшей агрессии России — там не исключают, что Россия может продолжить акты агрессии против Украины, как на море, так и на суше. Не исключено, что агрессор будет действовать по похожему на грузинский сценарию.