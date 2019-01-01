"РФ остается нашим партнером": Меркель выступила со скандальным заявлением

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия остается партнером ФРГ, а также добавила, что обеспокоена возможными действиями Белого дома относительно "Северного потока-2 " после того, как вице-президент США Майкл Пенс призвал Евросоюз отказаться от строительства российского подводного газопровода в обход Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

Как известно, в течение последних десяти дней американские дипломаты пытались склонить высокопоставленных чиновников из Парижа и Брюсселя к усилению своих позиций относительно проекта "Северный поток-2 ".

"18 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майкл Пенс акцентировал внимание на жесткой позиции США в отношении газопровода "Северный поток-2 " и призвал Евросоюз последовать их примеру. Ранее США неоднократно критиковали проект, а посол США в ФРГ Ричард Гренелл даже письменно предупредил немецкие фирмы о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода", — сказано в сообщении.

Что интересно, Меркель заявила, что она на стороне Порошенко, но Россия останется партнером Германии. В частности, Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2 ". По ее словам, "российский газ остается российским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море или через Украину".