Россия включила Украину в тройку стран, которые нанесли ей наибольший ущерб

Россия включила Украину в тройку стран, которые нанесли ей наибольший ущерб

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Фото — колаж

Министерство экономического развития РФ включило Украину в "тройку" стран по размеру нанесенного России ущерба. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные презентации "О работе по устранению барьеров на внешних рынках", передает ONLINE.UA..

Что интересно, размер вероятных убытков России со стороны Украины оценивают в 775 миллионов долларов.

Также в российском ведомстве утверждают, что США нанесли РФ ущерб на 1,17 миллиарда долларов, а всего Европейский союз — 2,42 миллиарда долларов.

В Министерстве экономического развития России добавили, что Украина занимает "второе" место по количеству ограничительных мер в отношении России. Там насчитали 22 таких мероприятия.
Напомним, недавно в сети обнародовали рейтинг The Good Country Index, который учитывает 7 сфер: наука и технологии; культура; международный мир и безопасность; мировой порядок; планета и климат; процветание и равенство, здоровье и благополучие. Украина оказалась на 75 позиции по вкладу в общее благо человечества среди 153 стран, РФ заняла 41 место в списке.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Отметим, президент Петр Порошенко считает, что для украинцев, которые оказались в так называемом санкционном списке России, это как государственная награда.

 
Источник: Радіо Свобода Теги: Украина, РФ, рейтинг, ущерб
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