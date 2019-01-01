Россия включила Украину в тройку стран, которые нанесли ей наибольший ущерб

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Министерство экономического развития РФ включило Украину в "тройку" стран по размеру нанесенного России ущерба. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные презентации "О работе по устранению барьеров на внешних рынках", передает ONLINE.UA..

Что интересно, размер вероятных убытков России со стороны Украины оценивают в 775 миллионов долларов.

Также в российском ведомстве утверждают, что США нанесли РФ ущерб на 1,17 миллиарда долларов, а всего Европейский союз — 2,42 миллиарда долларов.

В Министерстве экономического развития России добавили, что Украина занимает "второе" место по количеству ограничительных мер в отношении России. Там насчитали 22 таких мероприятия.

Напомним, недавно в сети обнародовали рейтинг The Good Country Index, который учитывает 7 сфер: наука и технологии; культура; международный мир и безопасность; мировой порядок; планета и климат; процветание и равенство, здоровье и благополучие. Украина оказалась на 75 позиции по вкладу в общее благо человечества среди 153 стран, РФ заняла 41 место в списке.