Россия включила Украину в тройку стран, которые нанесли ей наибольший ущерб

Министерство экономического развития РФ включило Украину в "тройку" стран по размеру нанесенного России ущерба. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные презентации "О работе по устранению барьеров на внешних рынках", передает ONLINE.UA..
Что интересно, размер вероятных убытков России со стороны Украины оценивают в 775 миллионов долларов.
Также в российском ведомстве утверждают, что США нанесли РФ ущерб на 1,17 миллиарда долларов, а всего Европейский союз — 2,42 миллиарда долларов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Отметим, президент Петр Порошенко считает, что для украинцев, которые оказались в так называемом санкционном списке России, это как государственная награда.