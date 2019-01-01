Опубликован список храмов, которые хотела атаковать ФСБ России

Опубликован список храмов, которые хотела атаковать ФСБ России

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Фото: wikipedia.org

Опубликован список храмов в шести областях Украины, на которые ФСБ России планировала нападения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, в Волынской области планировали атаковать пять храмов: храм Николая Чудотворца, костел в поселке Маневичи, костел Пресвятого Сердца Иисуса Христа, часовню Вознесения Господня в Горохове и Луцке религиозную общину прогрессивного иудаизма.

В Черниговской области готовили нападения на три храма: Свято-Вознесенский храм УПЦ МП, Синагогу в Чернигове и костел св. Апостолов Петра и Павла в Нежине.

"В Одесской области – 4 храмы: храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Болгарский Свято-Георгиевская церковь в Белгороде-Днестровском, церковь св. Григория Просветителя в Одессе и Одесская синагога.В Донецкой области готовили нападение на синагогу в Мариуполе, храм Святого Рождества Богородицы в с. Бугас, церковь Георгия Победоносца в поселке Сартана и Свято-Успенскую Святогорскую Лавру в г. Святогорск",— сказано в сообщении.

В Запорожской области могли пострадать католический Собор Бога Отца Милосердного, костел Рождества Пресвятой Девы Марии в Бердянске и религиозная община (приход) святого отца Пио в Запорожье харьковско-запорожской диецезии римско-католической церкви.

В Львовской области готовили нападение на Армянский кафедральный собор Успения пресвятой Богородицы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин пообещал "защищать" верующих в Украине. Он заявил, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах.

Источник: ONLINE.UA Теги: храми, нападение, ФСБ, СБУ
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