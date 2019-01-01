Доигрались: РФ попала в антирейтинг Евросоюза

Власти ЕС добавили Россию в список стран, которые систематически нарушают права человека. Об этом идет речь в постановлении, принятом в понедельник, 18 февраля, на Совете ЕС по иностранным делам, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что РФ пять раз в разном контексте упоминается среди государств, систематически нарушающих принципы демократии и права человека.
"Среди регионов, где люди притесняют, незаконно аннексированный Россией город Севастополь, что в Крыму, а также районы Восточной Украины. В список вошли также Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Иран, Мьянма, Саудовская Аравия, Венесуэла, Южный Судан, Турция, Зимбабве и ряд других", — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что 18 февраля Совет министров Евросоюза во время заседания принял так называемый "азовский" пакет санкций против Российской Федерации. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.
Ранее ONLINE.UA сообщал, 23 страны в этом году попали в "черный список" Еврокомиссии за финансирование терроризма и недостаточную борьбу с отмыванием денег. Этот перечень используют европейские банковские учреждения при проведении работ с указанными странами.