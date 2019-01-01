Доигрались: РФ попала в антирейтинг Евросоюза

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Власти ЕС добавили Россию в список стран, которые систематически нарушают права человека. Об этом идет речь в постановлении, принятом в понедельник, 18 февраля, на Совете ЕС по иностранным делам, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что РФ пять раз в разном контексте упоминается среди государств, систематически нарушающих принципы демократии и права человека.