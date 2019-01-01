"Вы рискуете потерять все": Трамп сделал громкое предупреждение

Президент США Дональд Трамп пригрозил: если военные Венесуэлы все же продолжат защищать диктатора Мадуро, то могут потерять все". Американский лидер предложил венесуэльским военнослужащим поддержать оппозицию страны, в частности, пропустить гуманитарный конвой и, соответственно, быть амнистированными, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Считаю, что венесуэльские вооруженные силы и их командование играют жизненно важную роль в процессе мирного перехода к демократии. Если вы выбираете этот путь, у вас появится возможность помочь создать безопасное и счастливое будущее для всего народа Венесуэлы. Вы можете выбрать и другой путь, продолжая поддерживать Мадуро", – сказал Трамп.

Однако американский лидер описал ситуацию, в которой окажутся венесуэльские военные в случае поддержки диктатора.

"В этом случае вы не сможете найти ни убежища, ни легкого выхода, никакого пути назад. Вы потеряете все", — добавил он.

Глава Белого дома призвал военнослужащих республики воспользоваться предложением лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, поддержать его и получить амнистию, чтобы "прожить свою жизнь в мире со своими семьями".

Напомним, масштабные протесты в Венесуэле начались несколько недель назад после того, как парламент страны объявил Мадуро узурпатором. На фоне массовых протестов председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайд объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали много стран, включая США и некоторых стран ЕС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Италия заблокировала решение ЕС о признании Гуайдо президентом Венесуэлы.