Президент Европейского Совета: не учите украинцев быть Европой

Дональд Туск (фото — commons.wikimedia.org)

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что поддержка Украины является обязательной чертой для европейских политиков, а также призвал не учить украинцев быть Европой.

Об этом он заявил в выступлении в Верховной Раде, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Кроме того, Дональд Туск подчеркнул, что Украина еще в 2014 году доказала свою истинную европейскость.

"Часто повторяю в Брюсселе: не учит их быть Европой, учится у них, что такое Европа... Только тот, кто солидарен с Украиной, — имеет право называться европейцем. Кто готов продавать Украину – продает будущее Европы", — добавил он.

Дональд Туск также процитировал Папу Римского Иоанна Павла Второго и заметил, что его слова сейчас касаются и Украины.

"Нет справедливой Европы без независимой Польши. Нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. А проще говоря, нет Европы без Украины", — заявил он, вызвав овации в зале Верховной Рады.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Европейского совета Дональд Туск призвал американского лидера Дональда Трампа не забывать, что именно Европа является главным стратегическим партнером Вашингтона.