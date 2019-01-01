"Просыпайтесь": Макрон подготовил "предупредительный выстрел" для Европы

Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует выступить с большой речью, в которой опишет Brexit как сигнал европейцам проснуться. Также французский лидер призовет Европу быть более напористой наряду с конкурирующими мировыми державами.

Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.

На данный момент место и дата выступления еще не установлены, но помощники французского президента утверждают, что речь станет важнейшей со времени выступления Макрона в Сорбоннскому университете в Париже в сентябре 2017 года, когда он призвал к фундаментальной реформе Европейского союза.

"Его слова станут "предупредительным выстрелом" для континента, заявили помощники Макрона. Если мы, европейцы, не хотим иметь других Brexit и не хотим попасть в ловушку наивной обороны в статусе-кво, мы должны проснуться. Речь Макрона совпадает по времени с ростом напряженности на Западе, вызванной политикой президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего" и выходом Британии из ЕС. Более напористые Китай и Россия также создают серьезные проблемы для блока", — сказано в сообщении.

Отмечается, что французский лидер сосредоточится на поддержке "Европы, которая защищает" перед европейскими выборами 26 мая и попытается убедить избирателей в необходимости реформирования европейской торговой, конкурентной, цифровой и климатической политики.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон предложил создать армию для защиты Европы от России, Китая и США. Меркель поддержала эту идею.