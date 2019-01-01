Как перестать заедать стресс - эффективные и простые советы

В повседневной жизни каждый человек часто сталкивается со стрессовыми ситуациями. Проблему стресса люди пытаются решить пищей. Как бороться с этой вредной привычкой рассказала фитнес-тренер Мила Гриценко на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

1. Идите против системы

Действия человека в стрессовых ситуациях – это лишь сценарий, который зафиксирован мозгом. Когда он испытывает стресс, то начинает нервничать, заедать его чем-то, пока не отпустит. Еда – легкий кайф, но проблемы она не решит, а наоборот добавит. Поэтому фитнес-тренер советует ломать систему. Можно сесть, проанализировать привычный сценарий поведения. Можно также присесть 50 раз.

2. Устраивайте читмилы

Позвольте себе есть все всего один раз на две недели. Многие люди считают правильное питание как пожизненная каторга. Поэтому у них возникают внеплановые нарушения. Фитнес-тренер отмечает, что человеку это просто необходимо, чтобы избежать срывов.

3. Займитесь собой

Если нет денег, тогда попробуйте экономить на еде. Да, гораздо проще съесть пиццу дома, которую привезет служба доставки. По словам тренер, лучше в таких случаях – пойти в зал или солярий, на массаж или шопинг. То есть, любые сэкономленные деньги вкладывать в себя.

4. Найдите нужное дело

Любая проблема и эмоции – это ключ к росту, урок. Но если человеку нравится заедать стресс, тогда он попадает в замкнутый круг. Это никогда не решит ни одну проблему. Попробуйте написать, как вы можете преодолеть стресс, кроме приема пищи.

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