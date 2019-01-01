Facebook заблокировал проекты Russia Today - россияне разозлились

Администрация Facebook заблокировала ряд проектов российского прокремлевского телеканала Russia Todaу. Россияне убеждены, что такое решение Facebook принял по наводке CNN. Отмечается, что соцсеть заблокировала проект In the Now, который принадлежит RT, и другие, связанные с ними проекты, передает ONLINE.UA.

На своей странице в Twitter главный редактор прокремлевского вещателя Маргарита Симоньян не устает критиковать решения компании.

"У нас был дочерний проект на английском, In the Now. Проект был дико успешен – 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только на Facebook! CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России. И задали вопрос Facebook, мол, как же так – российское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал!"– написала она в Twitter.

По ее словам, Facebook, удалив этот проект, не выдвинул никаких обвинений. Так, в RT убеждены: единственной причиной блокирования является то, что проект имеет государственное финансирование из России.