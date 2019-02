Facebook заблокировал проекты Russia Today - россияне разозлились

Фото: pixabay.com

Администрация Facebook заблокировала ряд проектов российского прокремлевского телеканала Russia Todaу. Россияне убеждены, что такое решение Facebook принял по наводке CNN. Отмечается, что соцсеть заблокировала проект In the Now, который принадлежит RT, и другие, связанные с ними проекты, передает ONLINE.UA.