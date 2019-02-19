В Евросоюзе дали 5 полезных советов украинской власти

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Президент Европейского совета Дональд Туск дал 5 полезных и простых советов украинским политикам во время выступления в Верховной раде, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава СЕ отметил, что не намерен поучать украинцев, как обустраивать собственный дом.

"Не нанесите друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, подтверждает, что внутренние конфликты в наших двух странах являются крупнейшим подаркам для третьей стороны. Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут любого повод, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом", — сказал он.

Второй совет — вдумчиво обходить соблазны радикального национализма и популизма, ведь если мы уступим рецидивы шовинизма и в Европе, и в Украине, то мы неизбежно попадем в конфликты...

"Украина слишком большая, чтобы для чувства величия нуждаться в наркотике популизма", — подчеркнул он.

Председатель Европейского совета также посоветовал украинским политикам не подражать тех европейских политиков, которые хотят убедить, что демократия, основанная на свободе, правах человека — это пережиток прошлого, а сейчас наступает модель авторитарной демократии.

"Четвертый совет: стройте добропорядочное государство. Честность и прозрачность нужны не потому, что это требование ЕС, а потому, что этого требуют ваши граждане. Не прекращайте позитивных изменений, даже если они болезненны для кого-то", — заявил он.

В качестве пятого совета Туск призвал поверить в молодежь и напомнил, что пять лет назад молодые украинцы сдали экзамен, а некоторые заплатили самую высокую цену.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Туск призвал не учить украинцев быть Европой.