Умер всемирно известный дизайнер Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд (фото — wikipedia.org)

19 февраля ушел из жизни главный дизайнер и креативный директор фешн-дома Chanel Карл Лагерфельд. Смерть 85-летнего кутюрье наступила в одной из больниц Парижа, расположеной в районе Нейи-сюр-Сен, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Известно, что в последнее время Карл Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие, поэтому впервые за 25 лет возглавления бренда Chanel дизайнер не вышел на подиум, отправив свою помощницу Виржину Виар.