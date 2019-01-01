Умер всемирно известный дизайнер Карл Лагерфельд

Умер всемирно известный дизайнер Карл Лагерфельд

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Карл Лагерфельд (фото — wikipedia.org)

19 февраля ушел из жизни главный дизайнер и креативный директор фешн-дома Chanel Карл Лагерфельд. Смерть 85-летнего кутюрье наступила в одной из больниц Парижа, расположеной в районе Нейи-сюр-Сен, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Известно, что в последнее время Карл Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие, поэтому впервые за 25 лет возглавления бренда Chanel дизайнер не вышел на подиум, отправив свою помощницу Виржину Виар.

Умер всемирно известный дизайнер Карл Лагерфельд (1)

Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в немецком городе Гамбург. Родители будущего дизайнера были зажиточными, поэтому дали своему сыну возможность учиться в лучших школах Германии и Франции.Знаковым для Карла Лагерфельда было сотрудничество с домом моды Chanel, которое продлилось в течение 25 лет до последних дней его жизни. Именно на должности главного дизайнера бренда он получил всемирную славу. Голливудские звезды выстраивались в очередь, чтобы примерить легендарные изделия Карла Лагерфельда, а его показы моды отличались немалым триумфом.

Умер всемирно известный дизайнер Карл Лагерфельд (2)

Ранее ONLINE.UА сообщал, что 25 августа 2018 года в США умер сенатор Джон Маккейн. Известный политик ушел из жизни в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга.

Источник: ONLINE.UA Теги: Карл Лагерфельд, смерть, мода, дизайнер
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