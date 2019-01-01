Умер всемирно известный дизайнер Карл Лагерфельд

19 февраля ушел из жизни главный дизайнер и креативный директор фешн-дома Chanel Карл Лагерфельд. Смерть
Известно, что в последнее время Карл Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие, поэтому впервые за 25 лет возглавления бренда Chanel дизайнер не вышел на подиум, отправив свою помощницу Виржину Виар.
Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в немецком городе Гамбург. Родители будущего дизайнера были зажиточными, поэтому дали своему сыну возможность учиться в лучших школах Германии и Франции.Знаковым для Карла Лагерфельда было сотрудничество с домом моды Chanel, которое продлилось в течение 25 лет до последних дней его жизни. Именно на должности главного дизайнера бренда он получил всемирную славу. Голливудские звезды выстраивались в очередь, чтобы примерить легендарные изделия Карла Лагерфельда, а его показы моды отличались немалым триумфом.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что 25 августа 2018 года в США умер сенатор Джон Маккейн. Известный политик ушел из жизни в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга.