Штаб ООС: боевики установили рекорд по интенсивности огня

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Боевики на Донбассе не устают прибегать к новым провокациям. 19 февраля российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 15 раз.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм вблизи населенного пункта Лебединское, из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, артиллерийских систем калибра 122 мм в районе населенного пункта Водяное, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Гнутово", — сказано в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник 11 раз обстрелял украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм, в районе населенного пункта Новотошковское.

Указано, что вблизи села Катериновка враг применял минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.Возле поселка городского типа Луганское боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты БМП-1 , станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В общем оккупанты перестреляли 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года это – наибольшее применение противником средств огневого поражения.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 19 февраля 3 оккупантов уничтожены и 3 ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине прокомментировали мирный "план Сайдика" по Донбассу.