"Это большой намек главарю "ДНР "Пушилину": в России прокомментировали взрывы в Донецке

Денис Пушилін (фото з відкритих джерел)

Утром 18 февраля в оккупированном Донецке прогремели три взрыва. В структурах непризнанной "ДНР" уточнили, что взрывы раздавались вблизи офисов, в которых размещаются их "органы власти". Российские СМИ утверждают, что это были "намеки" главе фейковой республики, ведь сегодня жители оккупированного Донбасса крайне недовольны так называемой новой властью, пришедшей на смену Захарченко и его команде, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Московский комсомолец".

Отмечается, что между руководителем псевдореспубликы Пушилиным и так называемым местным "правительством" противостояние за власть разгорелось не на шутку.

"Ситуация напряженная, процветания никак не наступает, и все шишки валят на главу "республики". Дело в том, что сегодня в "ДНР" ситуация является не совсем понятной, поскольку неясно, кто здесь имеет большее влияние на экономические процессы: достаточно автономное так называемое "правительство" во главе с совершенно не публичным Александром Ананченко или Пушилин, "на котором понемногу "виснет" все больше и больше негатива", -сказано в сообщении.

Что интересно, в руководстве фейковой республики вышеупомянутые взрывы рассматривают, как дело рук местных противников Пушилина.

"Жители Донецка оказались крайне разочарованными тем, что их лидер фактически не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний. В частности, осенью 2018 года он обещал вернуть национализированные рынки в частную собственность и даже создал для этого специальную комиссию, но она не действует.По его словам, жители непонятного административного образования недовольны еще и тем, что Пушилин привел к власти выходцев из МММ, чем на их убеждения превратил "ДНР" на финансовую пирамиду",— пишет росСМИ.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в России признали, что убитый главарь "ДНР" Захарченко был преступником, а не "защитником".