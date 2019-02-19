Адвокат рассказал, как Кремль планирует использовать украинских пленных моряков

Адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что российская власть может планировать использовать военнопленных украинских моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду. Эти выборы состоятся через несколько месяцев после президентских – 27 октября, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

"Учитывая то, что в Верховную Раду будут баллотироваться и пророссийские силы, в том числе и движение Виктора Медведчука, а также учитывая, что человека Медведчука фактически запустили в СИЗО, не исключаю, что в Кремле готовят какие-то действия политического характера, с использованием военнопленных и с прицелом на выборы в Верховную Раду", – сказал Полозов.

По его словам, варианты вмешательства в выборы могут быть различными.

"Например, дадут кому-то из оппозиционных деятелей украинской власти нескольких моряков и скажут: "Вот, смотрите, они смогли вернуть моряков домой, а власть – нет", – предположил Полозов.

По мнению адвоката, Кремль будет оценивать ситуацию в динамике и уже тогда принимать те или иные решения.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в ОБСЕ заявили, что их неприятно удивило решение Украины запретить российским гражданам принимать участие в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.