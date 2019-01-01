В МИД объяснили, как Запад вдохновляет Путина на дальнейшую агрессию в Украине

В МИД объяснили, как Запад вдохновляет Путина на дальнейшую агрессию в Украине

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Запад совершает недостаточное давление на Москву – и это мотивирует Кремль на дальнейшие агрессивные действия в Украине. В отношении России следует применять позицию силы, а не умиротворение, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.

Украинский дипломат напомнил, что на данный момент в военном плену удерживают 24 украинских военнослужащих.

"Недостаточное международное внимание прямо вдохновило Кремль, о чем свидетельствуют недавние атаки против украинских кораблей в международных водах Керченского пролива и Азовского моря", — добавил он.

Министр подчеркнул, что агрессия РФ унесла жизни 13 тысяч человек на Донбассе, еще 1,5 миллиона стали перемещенными лицами. Оккупированный Крым стал "черной дырой", где не соблюдаются базовые права человека.

Глава украинского МИД призвал международное сообщество признать опасность слабой реакции на российскую агрессию.

Как сообщал ONLINE.UА, бывший подполковник британской армии Глен Грант прогнозирует, что Кремль может пойти на попытку закрыть проход кораблям в Одессу. Если Москва хотя бы несколько раз заблокирует проход для судов в этот регион в Черном море, то многие из них просто не решатся опять направиться в Одессу.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, РФ, война, запад
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 20 февраля - доллар подешевел, евро подешевел
Курс валют на сегодня 20 февраля - доллар подеш...
Адвокат рассказал, как Кремль планирует использовать украинских пленных моряков
Адвокат рассказал, как Кремль планирует использ...
Литва заступилась за Украину и раскритиковала "азовские санкции" ЕС
Литва заступилась за Украину и раскритиковала &...
В Верховной Раде объяснили, почему Путин после Грузии напал еще и на Украину
В Верховной Раде объяснили, почему Путин после ...
"РФ остается нашим партнером": Меркель выступила со скандальным заявлением
"РФ остается нашим партнером": Меркел...
Курс валют на сегодня 19 февраля - доллар стал дешевле, евро стал дороже
Курс валют на сегодня 19 февраля - доллар стал ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги