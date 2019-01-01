В МИД объяснили, как Запад вдохновляет Путина на дальнейшую агрессию в Украине

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Запад совершает недостаточное давление на Москву – и это мотивирует Кремль на дальнейшие агрессивные действия в Украине. В отношении России следует применять позицию силы, а не умиротворение, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.

Украинский дипломат напомнил, что на данный момент в военном плену удерживают 24 украинских военнослужащих. "Недостаточное международное внимание прямо вдохновило Кремль, о чем свидетельствуют недавние атаки против украинских кораблей в международных водах Керченского пролива и Азовского моря", — добавил он. Министр подчеркнул, что агрессия РФ унесла жизни 13 тысяч человек на Донбассе, еще 1,5 миллиона стали перемещенными лицами. Оккупированный Крым стал "черной дырой", где не соблюдаются базовые права человека. Глава украинского МИД призвал международное сообщество признать опасность слабой реакции на российскую агрессию.

Как сообщал ONLINE.UА, бывший подполковник британской армии Глен Грант прогнозирует, что Кремль может пойти на попытку закрыть проход кораблям в Одессу. Если Москва хотя бы несколько раз заблокирует проход для судов в этот регион в Черном море, то многие из них просто не решатся опять направиться в Одессу.