Неожиданно: Молдова не пустила в страну российских журналистов

Неожиданно: Молдова не пустила в страну российских журналистов

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Ігор Додон (фото — kremlin.ru)

19 февраля молдавские пограничники не пустили в страну съемочные группы двух российских телеканалов, которые хотели взять интервью у президента Молдовы Игоря Додона, об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу молдавского лидера.

"Власти запретили въезд в Республику Молдова двум съемочным группам российских телеканалов НТВ и "Россия", которые намеревались взять интервью у Президента РМ Игоря Додона", — говорится в сообщении пресс-службы.

По слова пресс-секретаря президента, у Додона "решительно осуждают эти действия и расценивают их как новый вызов со стороны властей в отношении нашего партнера — Российской Федерации".

Члены съемочных групп не смогли точно сообщить цель визита и сроки пребывания в стране, говорят в пресс-службе пограничной полиции Молдовы.

Напомним, ранее рес-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Александр Ройтман сообщил, что визит президента Украины Петра Порошенко в Молдову перенесли на неопределенный срок. Ройтман подчеркнул, что визит Порошенко в Молдову действительно готовили, но решили перенести "на другой срок". По его словам, украинский глава не собирался встречаться с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Додон заявил, что его страна заинтересована в поставках российского газа в обход Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: Молдова, РФ, Игорь Додон, журналисты
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