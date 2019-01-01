Никогда не забудем: в Украине чтят память героев Небесной сотни

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20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни согласно указу президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни", -передает ONLINE.UA.

Как известно, именно в эти дни, пять лет назад, во время Революции Достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло кульминации. 20 февраля 2014 года погибли больше всего активистов Майдана. Уже на следующий день официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана.

В этот же день на Площади состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали Небесной сотней, а во время прощания с погибшими звучала траурная песня "Пливе кача", которая стала украинским народным реквиемом.

Печальный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. До 18 февраля 2014 года уже насчитывалось девять погибших.

С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей — 78 человек, после 20 февраля — еще 20. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость — в Небесную Сотню.

Как сообщал ONLINE.UA, 16 января Украина отмечала память "киборгов" – военных и добровольцев, которые погибли во время защиты Донецкого аэропорта.