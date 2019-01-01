Основные вызовы молодежи учтены только в программе Тимошенко - общественный активист

Основные вызовы молодежи учтены только в программе Тимошенко - общественный активист

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Фото — ba.org.ua

О том, что проблемы молодежи понимает и имеет четкий план их решения исключительно кандидат на пост президента Юлия Тимошенко, 19 февраля на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ОО «Молодежь Украины за будущее». Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

Молодые активисты провели анализ программ кандидатов в президенты и выяснили, что именно пошаговый план лидера «Батькивщины» предусматривает создание всех необходимых условий для достойной жизни и работы молодежи на родной земле.

«Исследование GfK показывает печальную картину: каждый четвертый молодой украинец в возрасте от 14 до 19 лет демонстрирует желание эмигрировать. Только Тимошенко понимает масштаб этой катастрофы», — отметил руководитель социальных проектов ОО «Молодежь Украины за будущее» Владимир Питель.

Основные вызовы молодежи учтены только в программе Тимошенко - общественный активист (1)

Он обратил внимание на то, что в Новом курсе, который Председатель партии планирует воплощать сразу после президентских выборов, есть отдельный раздел «Успешная молодежь — гарантия обновления страны».

«Для молодежи сейчас есть три основные проблемы — жилье, работа и признание. Все они максимально учтены в программе Тимошенко», — отметил активист.

Также молодежной среде импонирует то, что политик будет привлекать молодой и креативный класс государственного управления. Но главное — это обеспечение жильем молодых специалистов, отмечают в ОО «Молодежь Украины за будущее».

«Новый экономический курс предполагает, что в рамках программы «первого рабочего места» будут введены налоговые каникулы для работодателей. И это позволит нашим молодым специалистам оставаться в стране, а не покидать ее в поисках работы», — сказала член молодежной организации, волонтер Ирина Береза.

Основные вызовы молодежи учтены только в программе Тимошенко - общественный активист (2)

ОО «Молодежь Украины за будущее» отметили на пресс-конференции, что убеждены в том, что с приходом Тимошенко их проблемы будут услышаны и решены.

Источник: Обозреватель Теги: выборы, кандидаты, молодежь, Молодь за майбутнє
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