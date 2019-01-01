"Ведут против нас психологическую войну": в Кремле выступили с резонансным заявлением

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США не находятся в предвоенном состоянии, однако Штаты ведут психологическую войну против Кремля, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Международную жизнь".

"Мы не в предвоенном состоянии", — сказал чиновник.

Российский чиновник утверждает, что сейчас против РФ ведется психологическая война, "которая формирует определенное настроение и ментально раздвигает, в частности, пределы допустимого".

"По крайней мере, представление в части общества в США о том, что можно и разрешено, сейчас другое, чем было до сих пор. Это новый тревожный момент", — сказал Рябков.