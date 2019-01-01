"Ведут против нас психологическую войну": в Кремле выступили с резонансным заявлением

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США не находятся в предвоенном состоянии, однако Штаты ведут психологическую войну против Кремля, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Международную жизнь".
"Мы не в предвоенном состоянии", — сказал чиновник.
Российский чиновник утверждает, что сейчас против РФ ведется психологическая война, "которая формирует определенное настроение и ментально раздвигает, в частности, пределы допустимого".
"По крайней мере, представление в части общества в США о том, что можно и разрешено, сейчас другое, чем было до сих пор. Это новый тревожный момент", — сказал Рябков.
Как известно, 2 февраля США временно вышли из ракетного договора с Россией, который, по данным Вашингтона, Москва нарушала годами. Американские власти дали РФ полгода на то, чтобы вернуться к выполнению условий соглашений. В частности, США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, нарушающие договор. Среди них крылатая ракета 9М729.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США высмеяли новейшую крылатую ракету Путина, которую продемонстрировало Минобороны РФ. Там заявили, что ее показ в статистике не доказывает, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре.