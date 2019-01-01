СБУ: финансисты "ЛНР" имели сообщников в Киеве

СБУ: финансисты "ЛНР" имели сообщников в Киеве

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Фото: mil.ru

Служба безопасности Украины заявила, что правоохранители разоблачили и прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на оккупированной части области действует "мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении".

"Финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения", – информирует СБУ.

Также удалось установить, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории, организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенного только через национальную платежную систему, превысил 170 миллионов гривен.

"Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР", – заявляет СБУ.

Во время обысков в Киеве и Северодонецке у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снимали наличные для передачи клиентам или курьерам.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что так называемая "мисс ДНР" Анастасия Бабир выступила с неожиданным призывом к боевикам Донбасса. Она обратилась к российским военным и попросила их уехать с Донбасса, так как нет совсем никаких надежд на лучшее.

Источник: ONLINE.UA Теги: СБУ, ЛНР, фінансування, боевики
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