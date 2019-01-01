Путин пригрозил США "мощным и беспрецедентным" вооружением

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что официальный Вашингтон должен хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному Собранию, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Глава Кремля жалуется, что США в последние время проводят недружественную политику в отношении РФ, вводят "незаконные и необоснованные" санкции и разрывают ранее заключенные соглашения. В частности, он упомянул о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подчеркнув, что Соединенные Штаты планируют размещение пусковых установок в Польше и Румынии.

"Я уже говорил и хочу повторить. Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности...Создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов ракет время полета до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас", — добавил он.

По его словам, в таком случае в России будут предусмотрены зеркальные и асимметричные действия.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт рассказал, как можно остановить Путина.