Санкции против РФ: пришли хорошие новости из Евросоюза

Санкции против РФ: пришли хорошие новости из Евросоюза

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Фото: pixabay.com
Послы ЕС включили в черный список восемь россиян за инцидент в Керченском проливе и решили продолжить ранее введенные антироссийские санкции, передает ONLINE.UA со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Послы Европейского Союза решили продлить замораживание активов и запрет на выдачу виз 163 лицам и 44 организациям, ответственным за подрыв территориальной целостности Украины. Будет все официально продлено в начале марта. Дополнительно восемь человек будут добавлены позже", — написал он в Twitter.
 Как известно, перед заседанием глав МИД стран ЕС Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России за инцидент в Керченском проливе "в ближайшие пару недель".
В МИД РФ считают, что в Евросоюзе хотят ввести новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе необосновано.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Запад совершает недостаточное давление на Москву – и это мотивирует Кремль на дальнейшие агрессивные действия в Украине. В отношении России следует применять позицию силы, а не умиротворение.
Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, РФ, санкции, Азов
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