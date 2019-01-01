Санкции против РФ: пришли хорошие новости из Евросоюза

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Послы ЕС включили в черный список восемь россиян за инцидент в Керченском проливе и решили продолжить ранее введенные антироссийские санкции, передает ONLINE.UA со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы Европейского Союза решили продлить замораживание активов и запрет на выдачу виз 163 лицам и 44 организациям, ответственным за подрыв территориальной целостности Украины. Будет все официально продлено в начале марта. Дополнительно восемь человек будут добавлены позже", — написал он в Twitter.

Как известно, перед заседанием глав МИД стран ЕС Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России за инцидент в Керченском проливе "в ближайшие пару недель".

В МИД РФ считают, что в Евросоюзе хотят ввести новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе необосновано.