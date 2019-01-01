Путин рассказал, когда спустит на воду "оружие судного дня"

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готовит мощный ответ на американские ракеты в Европе. Российские военные спустят на воду первую ядерную подводную лодку с беспилотной системой "Посейдон" уже весной этого года, именно ее западные СМИ окрестили "оружием судного дня".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Стоит отметить, что время выпуска на воду подводной лодки с ядерными ракетами глава Кремля назвал впервые. "Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель этого беспилотного комплекса", – сказал он. Российский лидер подчеркнул, что все меры в отношении этой разработки ведутся по плану.При этом Путин не мог не упомянуть ядерный конфликт с США. Комментируя выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подчеркнув, что Соединенные Штаты планируют размещение пусковых установок в Польше и Румынии.

"Я уже говорил и хочу повторить. Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности", — сказал глава Кремля.

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