Неожиданно: компания Xiaomi откровенно призналась во лжи

Компания Xiaomi откровенно призналась своим клиентам, что смартфон Xiaomi Mi 8 Transparent Explorer Edition совсем не прозрачный. Что интересно, еще в прошлом году эту ложь раскрыл один из блогеров, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Версия флагманского смартфона Xiaomi Mi 8 была с якобы прозрачной задней панелью, сквозь которую можно увидеть внутренние компоненты, однако она оказалась фейком.

"Детали" были фальшивыми, они представляли собой просто пластину, которая покрывает настоящие (и гораздо менее фотогеничные) компоненты. Xiaomi объявила о намерении выпустить аналогичную прозрачную версию Mi 9 Explorer Edition флагманского смартфона Mi 9, но есть одно принципиальное отличие", — сказано в сообщении.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал фотографии не анонсированного смартфона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition в своем аккаунте в Weibo. Он признал, что внутренние "компоненты" – это просто тонкий, вырезанный с использованием ЧПУ алюминиевый лист толщиной 0,3 миллиметра, который выглядит как стилизованная версия деталей.

Стоит отметить, что в прошлом году Xiaomi неоднократно заявляла, что базовая плата "прозрачного" Xiaomi Mi 8 – реальная.

Как сообщал ONLINE.UA, известная китайская компания Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники под названием Mi AirDots Youth Edition. Стоит отметить, что новинка получила сенсорный интерфейс.