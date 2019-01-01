Шокирующая цифра: сколько россиян живет за чертой бедности

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас за чертой бедности находится около 19 миллионов россиян. Он убеждает, что в 2000 году эта цифра была намного больше. Об этом политик рассказал во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ, передает ONLINE.UA.

"В 2000 году за чертой бедности находились более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов. Но и это слишком много", – заявил хозяин Кремля.

По мнению самого Путина, с преодоление бедности прямо связано с решение демографических проблем, ростом продолжительности жизни и снижением смертности.

Стоит отметить, что за время правления Путина коррупция и разворовывание государственных средств в России не имели границ. Кроме того, источников доходов почти не осталось.

"В России повысили пенсионный возраст. Мужчинам на пять лет, а женщинам – аж на восемь. При этом российское телевидение объявило, что это инициатива правительства, а сам Путин к этому никоим образом не причастен. Впрочем, зрители не поверили", – объясняет журналист Иван Яковина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что группа "Циркон" опубликовала резонансные данные социологического исследования, которые подтверждают, что более половины россиян считают, что в их стране царит несогласие и разобщенность. Наиболее острые противоречия, по мнению граждан РФ, существуют между властью и народом.