"Беларуси грозит война и аннексия": эксперт шокировал неутешительным прогнозом

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Власть РФ планирует присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы. С таким неутешительным прогнозом выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает ONLINE.UA со ссылкой на LIGA.net.

"Ключевой риск — это повторения в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. На эту страну ждет такой сценарий, если она не начнет реформироваться", — сказал Расмуссен.

По его мнению, белорусам необходимо начать реформы, которые ведут к демократии и свободе, "чтобы уберечься от агрессии русских".

"Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии", — подчеркнул бывший генсек Альянса.

Эксперт отметил, что хорошо помнит заявления российского президента Владимира Путина о том, что Беларусь надо включить в "великую российскую державу", и это очень похоже на незаконную аннексию украинского Крыма.

"И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентации Беларуси на свободу и демократию", — отметил он.

Сам Расмуссен понимает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет реформировать страну и двигаться на Запад.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко назвал условия, на которых возможно развитие союзного объединения с Россией, в том числе введение единой валюты.