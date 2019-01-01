Microsoft сообщает о масштабных атаках российских хакеров

Microsoft сообщает о масштабных атаках российских хакеров

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Фото: pixabay.com

Только в течение 2018 года российские хакеры осуществили атаки на аналитические центры, связанные с политикой ЕС, в частности на Немецкий совет по международным отношениям, Институт Аспена и Немецкий фонд Маршалла. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Microsoft.

"Всего 104 страницы, принадлежащие людям из этих трех организаций, расположенных в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Румынии и Сербии, были атакованы хакерами в сентябре-декабре", — сказано в сообщении.

По данным корпорации, многие из атак идут от группы, которую мы называем "Strontium", более известную как Fancy Bear, связанную с российской службой разведки ГРУ. Об этом рассказал Том Берт, вице-президент по вопросам безопасности и доверия потребителей компании. 

"Последние хакерские кампании были направлены на получение учетных данных сотрудников и установки вредоносных программ на компьютеры. Атакованные организации регулярно взаимодействуют с политическими игроками и партиями, то есть хакеры могут получить конфиденциальную информацию должностных лиц", — пишет пресс-служба.

Как сообщал ONLINE.UA, 23 октября в Швейцарии задержали двух россиян по подозрению в планировании осуществления хакерской атаки на лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.

Источник: ONLINE.UA Теги: хакеры, атаки, ЕС, РФ
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