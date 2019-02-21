Курс валют на сегодня 21 февраля - доллар стал дешевле, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 21 февраля - доллар стал дешевле, евро стал дороже

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На четверг, 21 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 21 февраля цена доллара США составит 27 гривен 9 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 9 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 72 копейки, что в свою очередь на 3 копейки больше чем в среду, 20 февраля.

В среду, 20 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.055/27.035 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.68/30.65 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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