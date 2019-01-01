Ситуация на Донбассе обостряется - среди бойцов ВСУ есть погибший

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Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений ОС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по наших защитниках велся прицельный снайперский огонь", — подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли украинские опорные пункты: дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединское; дважды из минометов калибра 120 мм вблизи села Водяное.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 6 раз обстреляли позиции подразделений ОС: дважды, из минометов 82-го калибра, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем — возле поселка городского типа Новоалександровка. Дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Хутор Свободный", — подчеркнули в пресс-центре.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики стянули 33 танка на оккупированную Луганщину.