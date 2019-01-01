"Это худший уровень со времен Второй мировой": Макрон выступил с резонансным заявлением

"Это худший уровень со времен Второй мировой": Макрон выступил с резонансным заявлением

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Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Глобальный антисемитизм достиг своего худшего уровня со времен Второй мировой войны. С данным тревожным заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон после того, как тысячи людей вышли на улицы страны, чтобы осудить антисемитизм и преступления на почве ненависти.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

По мнению французского лидера, за последние годы значительно усилился антисемитизм, особенно ухудшилась ситуация в последние недели.

"Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны", – сказал президент Франции.

Политик заверил, что Франция примет определения антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста. В определении говорится, что антисемитизм может принимать форму "отказа еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, утверждая, что существование государства Израиль является расистским стремлением".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует выступить с большой речью, в которой опишет Brexit как сигнал европейцам проснуться. Также французский лидер призовет Европу быть более напористой наряду с конкурирующими мировыми державами.
Источник: Радіо Свобода Теги: Эммануэль Маркон, антисемитизм, Франция
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