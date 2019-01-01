Украина потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море - в Кабмине озвучили причину

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Вице-премьер-министр по экономическому развитию и торговле Степан Кубив заявил, что Украина потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море, а также – значительную часть портовой инфраструктуры. Кроме этого, 115 из 150 угольных шахт на Донбассе находятся на оккупированных территориях. Значительных потерь из-за агрессии России потерпела и оборонная промышленность: 13 предприятий Украина потеряла в Крыму, еще 10 – на Донбассе.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".