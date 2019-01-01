Украина потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море - в Кабмине озвучили причину

Вице-премьер-министр по экономическому развитию и торговле Степан Кубив заявил, что Украина потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море, а также – значительную часть портовой инфраструктуры. Кроме этого, 115 из 150 угольных шахт на Донбассе находятся на оккупированных территориях. Значительных потерь из-за агрессии России потерпела и оборонная промышленность: 13 предприятий Украина потеряла в Крыму, еще 10 – на Донбассе.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".
"Из-за аннексии Крыма Украина потеряла 80% нефтегазовых залежей в Черном море, значительную часть портовой инфраструктуры. Негативный эффект от потери портов Россия сейчас усиливает через блокировку Азовского и Черного морей", – подчеркнул он.
Стоит отметить, что кроме потерянных оборонных предприятий на оккупированных территориях, Украина потеряла традиционный рынок сбыта для украинской оборонной промышленности, поскольку она была ориентирована преимущественно на страны СНГ.
Напомним, в Украине 12 декабря вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Причиной прекращения "дружбы" с Россией стала вооруженная агрессия этой страны против Украины. После того, как Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией прекратит действие (с 1 апреля 2019 года), Украина осободится от обязательств по его выполнению.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина вышла из соглашение СНГ об общих условиях поставок товаров. Соответствующее постановление было принято 30 января правительством Украины.