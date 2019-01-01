В США рассказали, кто именно стоит на передовой борьбы за мировой порядок

В США рассказали, кто именно стоит на передовой борьбы за мировой порядок

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Фото з відкритих джерел

Председатель Совета по вопросам мировых дел Филадельфии Крэг Снайдер заявил, что украинский народ уже неоднократно оказывался на передовой истории. То же самое происходит и сегодня – Украина попала в ситуацию, когда борется не только за себя, но и за принцип самоопределения других народов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

По мнению Снайдера, преступлениям против Украины в мире уделяют мало внимания.

"Украина была жертвой геноцида, Голодомора 1930-х, когда советское государство в Москве целенаправленно заморило голодом миллионы людей. Чудовищное преступление против человечности, которому уделили так мало внимания в мире – и тогда, и даже сейчас", — говорит эксперт.

Снайдер также отметил, что после завершения советского периода Украина выбрала демократический путь, а в последние годы вообще стала государством, которое подверглась открытому нападению, первой внешней агрессии в Европе после Второй мировой войны.

"Мы часто повторяли: "Никогда снова", – и вот мы и оказались там, где мы есть. Точнее, Украина оказалась. В ситуации, когда она борется не только за себя, но и за принцип самоопределения народов. Мы все знаем, что мировой порядок, который образовался после Второй мировой войны и символом которого является и наша организация, сегодня переживает времена больших потрясений. Кое-кто считает, что вообще он доживает последнее время. На передовой этих современных сейсмических событий оказался народ Украины", – добавил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в разведке США сделали тревожный прогноз по действиям России в Украине

Источник: Укрінформ Теги: США, Украина, война, Донбасс
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