"Это как влюбиться в девушку": известный политик поразил речью об Украине

"Это как влюбиться в девушку": известный политик поразил речью об Украине

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Дональд Туск (фото — flickr.com)

20 февраля председатель Европейского совета Дональд Туск посетил Львов, где выступил с речью в Львовском национальном университете и получил звание доктора Honoris Causa. По его словам, он является польским патриотом и одновременно решительным европейцем, передает ONLINE.UA со ссылкой на Zaxid.net.

"Не вижу здесь никакого конфликта. Наоборот. Я являюсь польским патриотом и очень люблю Польшу, и очень люблю Украину. Не вижу в этом никакого парадокса. Для меня лично, я имею такой опыт, любить Польшу и Украину — это как любить свою маму и влюбиться в девушку", — отметил политик.

Кроме того, Туск призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II.

"В Польше до сих пор самое безопасное призывать к объединению с соседями, ссылаясь на Папу. Он сказал в годовщину Волынской трагедии: Новое тысячелетие требует, чтобы украинцы и поляки не были порабощены своими печальными воспоминаниями прошлого" — , — процитировал Туск понтифика. — Нет сегодня страны, которая больше чем Польша ценит роль независимой Украины в Европе и поддерживает ее проевропейские устремления".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Туск дал 5 полезных и простых советов украинским политикам во время выступления в Верховной Раде.

Источник: Zaxid.net Теги: Украина, Польша, Дональд Туск, речь
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