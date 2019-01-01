"Есть предел преданности": эксперт объяснил, почему друзья Путина расхотели ехать в Крым

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что друзья главы Кремля Марин Ле Пен и Башар Асад не хотят ехать в оккупированный Крыму на так называемую конференцию, поскольку это принесет им больше убытков, чем дивидендов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Эксперт напоминает, что представители Асада и Ле Пен были в Крыму неоднократно. Поэтому отказ приехать в Крым не означает, что связи с Путиным станут слабее. "Отказ Марин Ле Пен и Асада ехать в Крым свидетельствует о том, что есть определенная граница демонстрации ими верности и преданности Путину. Визит Ле Пен и Асада – преувеличенные ожидания со стороны Москвы", – считает Виталий Кулик. По мнению эксперта, для Ле Пен и ее политической силы крымская тема сейчас не актуальна. Ей важно расширить электоральное участие во Франции, показать, что ее политической силой не манипулируют из Москвы. Ле Пен не нужны упреки о зависимости от Кремля.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и представители ультраправых партий из многих стран провели форум в Софии, чтобы обсудить формирование единой коалиции для участия в выборах в Европарламент 23-26 мая 2019 года. Кроме того, они заявили, что требуют снять санкции с РФ.