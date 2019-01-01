"Россия больше не будет нам диктовать, что делать": Польша строит канал в обход РФ

Власти Польши сообщили о начале строительства канала через Вислинскую косу. Он должен соединить Балтийское море с Вислинским заливом. Канал позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".

Европейская комиссия в очередной раз обратилась к Польше с требованием предоставить детальную информацию о строительстве канала через Вислинскую косу и настаивает на проведении срочной встречи с представителями польской власти.

"Комиссия не довольна тем, что Польша начала строить канал якобы без экологических разрешений.Брюссель сомневается, что судоходный канал, как уверяет польская власть, не будет иметь значительного влияния на охранные участка Natura 2000", — сказано в сообщении.

В Еврокомиссии также обратили внимание на различные обоснования по построению канала через Вислинскую косу. Сначала Польша объясняла это социально-экономическими соображениями, а затем – гарантиями государственной безопасности.

Власти РФ убеждены, что решение польского правительства построить канал политическое. Оно грозит экологии и экономике региона. Однако, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский не поддерживает заявления России.

"Строительство судоходного канала покажет, что времена, когда россияне диктовали полякам, что им можно делать на польской территории, а что нет, завершились", – подчеркнул он.

Проект планируют завершить до 2022 года.