"Они сидят и все слушают": Путин прокомментировал изоляцию интернета в России

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что есть теоретическая вероятность отключения России от интернета. Именно поэтому страна должна готовиться к такому развитию событий. По словам главы Кремля, на Западе "сто раз подумают перед тем, как отключать Россию от интернета, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это нанесет им колоссальный вред. Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, накапливают эту информацию. А так не будут", – подчеркнул Путин.

Как известно, 12 февраля Государственная Дума России поддержала законопроект про "суверенный интернет", который предусматривает автономную работу российского сегмента интернета.

Авторы законопроекта заявили, что учитывали "агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США".

Напомним, ранее заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов заявил о необходимости контроля над интернетом для борьбы с терроризмом. Он утверждает, что киберпространство должно находиться под контролем "компетентных органов".