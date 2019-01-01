Хотят убить кума Путина: боевики выдвинули громкие обвинения украинской и американской разведкам

Віктор Медведчук (фото — з відкритих джерел)

Боевики "ДНР" утверждают, что украинские спецслужбы готовят провокации и даже физическую расправу над отдельными кандидатами в президенты и кумом президента России Виктором Медведчуком.

Об этом со ссылкой на оккупантов сообщает российское издание ТАСС, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в "Министерстве государственной безопасности ДНР" заявили, что имеют подтверждение слов осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича, что украинские спецслужбы готовят покушения на известных украинских политиков, в том числе на Медведчука. По словам боевика Михаила Попова, который представился пресс-офицером террористического ведомства "ДНР", "основным разработчиком и исполнителем акций по устранению неугодных политиков является Главное управление разведки Минобороны Украины".

"Куратором назначен руководитель ГУР МО Василий Бурба, разработкой занимается его заместитель Павел Яцюк. Сотрудники СБУ занимаются слежкой за потенциальными жертвами", — утверждают сепаратисты.

Кроме того, боевики уверяют, что в настоящее время под руководством специалистов из состава разведывательного управления министерства обороны США, проживающих в отеле "Арена", проходят подготовку несколько групп так называемых ликвидаторов.