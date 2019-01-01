СМИ: Беларусь продает Украине уголь с ОРДЛО

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В прошлом году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Государственной службы статистики Беларуси, передает ONLINE.UA..

Объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 307 раз и составили 8,82 миллиона долларов.

Что интересно, в данных украинского Госстата, импорт угля из Беларуси не отражен вообще.

Указано, что залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать лишь его покупка у других стран.

По данным журналистов "Радые Свабода", уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе. В частности, таким образом этот уголь покупает компания "ДТЭК" Рината Ахметова и государственная компания Центрэнерго, которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

Стоит отметить, что новым способом поставки угля с оккупированного Донбасса государственная компания заинтересовалась после того, как в 2016 году попала в скандал из-за покупки угля у боевиков.

В компании Ахметова журналистам сообщили, что угля из Беларуси не покупают.

Как сообщал ONLINE.UA, еще год назад Польща официально признала ввоз угля с неподконтрольной правительству территории Донбасса. Отмечается, что польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский рассказал, что с оккупированного пророссийскими боевиками Донбасса ввезли 11 тыс. т. угля.