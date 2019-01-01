На Донбассе захватили в плен украинского госслужащего - первые подробности

На Донбассе захватили в плен украинского госслужащего - первые подробности

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Фото з відкритих джерел

Неизвестные похитили и взяли в плен госслужащего из Волновахи Донецкой области, а также захватили и его автомобиль Honda.Это произошло в оккупированной Макеевке, передает ONLINE.UA со ссылкой на местное отделение полиции.

О похищении сообщила местная 30-летняя жительница. Она заявила, что ее муж уехал на собственном автомобиле Honda в оккупированную Макеевку, и его похитили неизвестные.

"Госслужащий из Волновахи – 36-летний мужчина. Он работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области на должности начальника. Сейчас открыто сразу два уголовных производства и проводятся следственные действия. Пострадавшего пытаются найти, а автомобиль Honda объявлен в розыск", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что территорию оккупированного Донбасса признали самым заминированным регионом в мире. Жители этих территорий натыкаются на серьезные риски.

Как сообщал ONLINE.UA, боевики "ДНР" утверждают, что украинские спецслужбы готовят провокации и даже физическую расправу над отдельными кандидатами в президенты и кумом президента России Виктором Медведчуком.



Источник: ONLINE.UA Теги: боевики, плен, Донбасс, чиновник
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